Controlli sui cantieri stradali, l’impegno della Polizia Locale

Gli interventi di enti terzi per la posa di servizi essenziali, per esempio rete elettrica e idrica, non devono compromettere lo stato delle strade cittadine.

È l’impegno preso dalla Polizia Locale, insieme con la Direzione Lavori Pubblici, strutturando un sistema di controlli su tutti i cantieri che sta impegnando congiuntamente operatori e tecnici.

L’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino ha accompagnato una pattuglia in viale Virgilio, proprio per verificare il corretto andamento dei lavori in corso lungo questa arteria. «L’intenzione dell’amministrazione Melucci – ha spiegato – è sanzionare gli interventi che non rispettano le norme tecniche più elementari. Ogni soggetto che opera sulle nostre strade deve sapere che a Taranto si lavora in sicurezza, prima di tutto, ed effettuando scavi e coperture a regola d’arte».

