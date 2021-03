Taranto si candida a ospitare il primo “Museo del Gusto” pugliese

Partendo dal lavoro scientifico della professoressa Roberta Garibaldi, l’assessore allo Sviluppo Economico, Marketing Territoriale e Turismo Fabrizio Manzulli ha avviato il percorso per realizzare a Taranto il primo “Museo del Gusto” della Puglia.

Autrice del “Rapporto sul Turismo Enogastronomico Italiano 2020” e, insieme con Andrea Pozzi dell’Università degli Studi di Bergamo, della pubblicazione “I musei del cibo come istituzioni culturali e attrazioni turistiche: testimonianze dall’Italia” apparsa sulla rivista “Journal of Gastronomy and Tourism”, la professoressa Garibaldi ha illustrato le linee guida di questo percorso, durante una videoconferenza cui hanno partecipato lo stesso assessore Manzulli, il presidente del Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria Mauro Di Maggio e l’amministratore delegato di “BTM – Business Tourism Management” Nevio D’Arpa.

«Ci siamo chiesti quali siano le caratteristiche dei musei del gusto italiani – ha spiegato Manzulli –, le loro principali funzioni, il pubblico, le modalità di fruizione e il loro ruolo nella conservazione, nell’educazione e nell’interpretazione del patrimonio culturale. In una frase, sono una componente essenziale dell’offerta enogastronomica e turistica di un luogo e Taranto, così proiettata verso una diversificazione economica che punti sull’accoglienza, è perfetta per candidarsi a ospitare la prima esperienza di questo tipo in Puglia».

