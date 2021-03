Nuovo asfalto in via Scoglio del Tonno, sopralluogo del sindaco Melucci al cantiere

Il sindaco Rinaldo Melucci ha visitato il cantiere dei lavori di rifacimento di via Scoglio del Tonno, strada a grande scorrimento che attraversa il quartiere Taranto2.

Si conferma, quindi, l’interesse per le periferie dell’amministrazione Melucci, ma anche l’impegno preso con i cittadini per riqualificare l’intera rete viaria di Taranto. «A questo cantiere, che si spingerà fino a via lago di Nemi – ha spiegato il primo cittadino –, ne seguiranno altri che finanzieremo con un altro mutuo. Gli investimenti non sono terminati, lo avevamo promesso ai cittadini, a loro chiediamo solo un po’ di pazienza per i disagi temporanei prodotti dai cantieri, però necessari per innalzare la qualità della vita».

Il nuovo asfalto in via Scoglio del Tonno sarà pronto entro una decina di giorni. «Per la prima volta – ha concluso il sindaco –, i residenti e chiunque attraverserà questa zona usufruirà di un fondo stradale degno di questo nome».

Correlati

Commenta l'articolo: