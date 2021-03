Nuovi bagni pubblici, sopralluogo in piazza Carbonelli del sindaco Melucci

Iniziate le installazioni del primo lotto dei primi otto bagni pubblici automatizzati. Sopralluogo questa mattina del sindaco Rinaldo Melucci a quello di piazza Carbonelli.

Dopo 20 anni, ma anche in ragione delle nuove esigenze di accoglienza che scaturiranno dal traffico crocieristico e dai grandi eventi, il sindaco Rinaldo Melucci ha dato un preciso indirizzo affinché il servizio fosse più efficiente.

«Lavoriamo per un miglior decoro della nostra città – le parole del primo cittadino –, per farla diventare moderna. Mancava un servizio all’altezza, ora con un appalto che comprende anche la manutenzione per 10 anni, installeremo 8 nuovi bagni completamente automatizzati, già rispondenti alle norme anti-contagio, in zone importanti per il commercio e il turismo».

Il prossimo passo sarà tombare i vecchi bagni, la cui manutenzione ha pesato sulle case comunali senza offrire un servizio reale.

