Il Comandante Regionale Puglia della GdF in visita alla Sezione Operativa Navale di Taranto

II Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana, nella giornata odierna è giunto nel capoluogo jonico, in visita alla Sezione Operativa Navale di Taranto.

Presso la caserma di Via Roma, sede della locale Sezione Operativa Navale, è stato ricevuto dal Comandante del Reparto Operativo Aeronavale di Bari, Col. t.SFP pil. Domenico Di Biase e dal Comandante della predetta Sezione Operativa Navale, Cap. Nicola Amoroso. A seguire, si è spostato presso il Molo San Nicolicchio, ove sono ormeggiate le unità navali del Corpo.

Nel corso della visita al Reparto navale, il Generale Mattana, sempre in osservanza delle prescrizioni anti-Covid 19, ha incontrato le rappresentanze dei militari ed ha presieduto al briefing in cui sono state descritte le principali attività operative appena concluse ed in corso, nonché le più importanti tematiche riguardanti il personale e la logistica.

Al termine della visita, il Comandante Regionale ha espresso parole di apprezzamento per i risultati di servizio conseguiti, sottolineando come gli stessi testimonino l’impegno con il quale le Fiamme Gialle quotidianamente assicurano, anche in mare e in ragione degli esclusivi compiti di “polizia del mare”, la sicurezza economica finanziaria della provincia jonica.

