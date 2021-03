Donazione del sangue: ora si prenota con il CUP

Attivo il servizio per prenotare l’appuntamento per la donazione del sangue attraverso il numero verde del CUP. Attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12:30 alle 15:30, il servizio di prenotazione servirà a evitare file al momento della donazione, utilizzando un canale già familiare per i cittadini.

Donare il sangue è un atto d’amore, che non costa nulla e permette di salvare delle vite. Per promuovere la cultura della donazione e aumentare il numero di donatori, è importante renderne agevole il procedimento, sin dal primo approccio alla struttura.

Per questo motivo, la ASL Taranto ha implementato, a partire da questa settimana, un nuovo sistema per la prenotazione dell’appuntamento della donazione: si potrà, infatti, prenotare telefonicamente attraverso il CUP.

Chiamando il numero verde 800 252236 da rete fissa, o lo 099 7786444 da cellulare, e digitando il tasto 4, si potrà entrare in contatto con un operatore del Centro Unico Prenotazione che fisserà l’appuntamento per la donazione del sangue, indispensabile per evitare eventuali file e attese, nel rispetto delle norme anti contagio Covid.

Questo servizio telefonico è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 12:30 alle 15:30 e si affianca agli altri servizi di prenotazione forniti dal CUP. Viene utilizzato il canale telefonico del CUP solo in quelle ore in cui il servizio di prenotazione delle visite e delle prestazioni diagnostiche risulta meno affollato. Per ora sarà possibile prenotare le donazioni da effettuare dal lunedì al sabato presso i centri trasfusionali degli ospedali SS. Annunziata di Taranto, dalle 7:30 alle 11:00, e di Martina Franca, dalle 8:00 alle 11:00.

“Abbiamo voluto implementare questo servizio – ha affermato Stefano Rossi, direttore generale della ASL Taranto – per rendere ancora più semplice il percorso della donazione. Grazie alla professionalità degli operatori CUP, il donatore potrà ricevere facilmente il suo appuntamento per la donazione. L’obiettivo è anche quello di invogliare a donare persone che non abbiano mai donato prima o i donatori occasionali, che non donano con regolarità.”

Donare il sangue è un atto di solidarietà che permette di fare del bene e salvare delle vite, aiutando chi soffre di varie patologie legate al sangue o deficienze circolatorie, chi ha avuto complicazioni medico-sanitarie o necessita di trasfusioni per trapianti e interventi chirurgici. Possono diventare donatori tutti coloro che abbiano un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, peso maggiore di 50 kg e buono stato di salute. Inoltre, è necessario non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 7 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni.

