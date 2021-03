Borse di studio per la formazione del personale educativo degli asili

In linea con i programmi nazionali e regionali, l’amministrazione Melucci ha messo in campo uno strumento di sostegno alla formazione degli educatori professionali che esercitano sul territorio cittadino, nella fascia di età compresa tra 0 e 6 anni, mirato ad accrescerne le competenze.

Partiranno in queste settimane, infatti, i corsi di qualificazione svolti da università pugliesi in convenzione con la Regione, per l’ottenimento dei 60 crediti formativi universitari previsti per il personale non in possesso del titolo di laurea.

«Questo contributo economico – ha spiegato l’assessore alla Pubblica Istruzione Deborah Cinquepalmi – aiuterà il personale a completare e migliorare la propria formazione, rendendo conseguentemente un servizio più efficace e di qualità all’utenza finale. Questa opportunità è stata colta da molti operatori: sono 22 gli interni, a ognuno dei quali garantiremo un contributo di 1300 euro, ma ce ne sono anche 9 operanti nelle strutture educative pubbliche e private paritarie che riceveranno però un contributo minore».