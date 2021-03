A Marzo il MArTA parla al femminile

Marzo sarà un mese tutto al femminile per il Museo Archeologico Nazionale di Taranto. E non solo per la tradizionale Giornata Internazionale dei diritti delle Donne dell’8 marzo.

“Il pregiudizio di genere ha accompagnato spesso l’interpretazione della storia e l’analisi del ruolo della donna nella società – spiega Eva Degl’Innocenti, direttrice del MArTA – per tale ragione, abbiamo voluto dedicare la conferenza dell’8 marzo all’altra metà della storia. Inoltre, tutte le conferenze del mese di marzo saranno tenute da studiose donne”.

Sono tutti al femminile infatti gli approfondimenti di marzo.

Così l’8 marzo, insieme alla Prof.ssa Grazia Semeraro, professore ordinario di Archeologia Classica presso l’Università del Salento, sarà “L’altra metà della storia. Donne nei racconti dell’archeologia” ad essere raccontata.

Sono tutte donne anche le relatrici dei “Mercoledì del MArTA” e le protagoniste della giornata di celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante.

Questi nel dettaglio tutti gli appuntamenti.

Mercoledì 3 marzo ore 18.00 – Vasi Monumentali per raccontare la leggenda di Troia – conferenza della dott.ssa Claude Pouzadoux , direttrice del Centro Jean Berard di Napoli.

Lunedì 8 marzo ore 18.00 – L’altra metà della storia. Donne nei racconti dell’archeologia – conferenza della prof.ssa Grazia Semeraro – Università del Salento.

Mercoledì 17 marzo ore 18.00 – Gli “dèi invisibili” del Santuario urbano di Kaulonìa (Monasterace M.na, Rc) – conferenza della prof.ssa Maria Cecilia Parra – Scuola Normale Superiore di Pisa.

Giovedì 25 marzo dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 18.00 concerti nelle sale del MArTA ispirati alle opere di Dante ed eseguiti dai musicisti del Conservatorio “Giovanni Paisiello” di Taranto.

Giovedì 25 marzo ore 18.00 – In occasione del DanteDì – omaggio a Dante del Museo Archeologico Nazionale di Taranto – Il vate e i vaticini: su Inferno XX – conferenza della prof.ssa Beatrice Stasi – Università del Salento.

Mercoledì 31 marzo ore 18.00 – Un eroe per la Magna Grecia. Eracle, Taranto e la politica dell’immagine – conferenza della prof.ssa Flavia Frisone – Università del Salento.

