Parcheggi per gli avvocati, accordo tra amministrazione Melucci e avvocatura ionica

Nell’area intorno al tribunale di via Marche saranno previste agevolazioni per la sosta dei mezzi degli avvocati ionici. È il risultato dell’intesa che sarà presto sottoscritta tra Ordine degli avvocati di Taranto e amministrazione Melucci, parte di una più ampia convenzione che regolerà i rapporti tra i due soggetti.

Lo schema di questa convenzione è stato recentemente approvato dalla giunta guidata da Rinaldo Melucci, accogliendo le sollecitazioni provenienti dal presidente dell’Ordine, avvocato Fedele Moretti, e dal tesoriere avvocato Francesco Tacente, ma anche dei consiglieri comunali dottoressa Stefania Baldassari e avvocato Marco Nilo.

Nel dettaglio, gli avvocati ionici potranno parcheggiare i loro mezzi gratuitamente (esponendo il contrassegno metallico dell’Ordine e previa autorizzazione di Kyma Mobilità) negli stalli riservati lungo corso Italia, nel tratto compreso tra via Marche e via Abruzzo e prospiciente il tribunale, e lungo via Marche, nel tratto compreso tra corso Italia e via De Carolis e prospiciente il complesso delle tombe a camera. Sarà consentito, inoltre, il parcheggio gratuito in largo Massafra e nelle zone adiacenti normalmente a pagamento, nonché in corso Italia nel tratto compreso tra via Umbria e viale Liguria.

Per l’Ordine, invece, la convenzione prevede l’impegno a organizzare e ospitare nel loro auditorium incontri formativi destinati ai funzionari dell’ente comunale, impiegati a vario titolo in attività legali.

«Crediamo che questa opportunità consentirà ai nostri avvocati di svolgere la loro professione in maniera più agevole – le parole del sindaco Rinaldo Melucci –, migliorando di conseguenza il funzionamento della macchina della giustizia».

«A seguito di una interlocuzione con il Sindaco Melucci per analizzare l’andamento delle misure messe in campo in ambito Covid dall’Amministrazione – spiegano Baldassari e Nilo – , abbiamo chiesto al primo cittadino di poter analizzare la proposta dell’Ordine degli Avvocati di Taranto in tema parcheggi nelle immediate vicinanze del Palazzo di Giustizia di Via Marche che ci era stata illustrata dal tesoriere, Avv. Francesco Tacente. Il primo cittadino ha da subito accolto con favore l’idea ed avviato l’iter istituzionale conseguente con il Presidente dell’Ordine Avv. Fedele Moretti che ha portato all’adozione della delibera di Giunta n. 73 /2021».

Quest’ultima prevede l’approvazione di uno schema di convenzione con l’Ordine degli Avvocati di Taranto per la sosta delle autovetture in cui:

– il Comune di Taranto si impegna, a partire dalla data di sottoscrizione della Convenzione, a riservare all’Avvocatura Jonica – dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, dalle ore 08,30 alle ore 13,30, in maniera gratuita, i parcheggi presenti in Corso Italia, nel tratto compreso tra Via Marche e Via Abruzzo e prospiciente il plesso giudiziario; Via Marche, nel tratto compreso tra Corso Italia e Via De Carolis e prospiciente il complesso di Tombe a camera; Largo Massafra e nelle zone adiacenti normalmente a pagamento nonché in Corso Italia nel tratto compreso tra Via Umbria e Viale Liguria (la sosta sarà consentita alle sole autovetture che espongono il contrassegno metallico numerato rilasciato dall’Ordine degli Avvocati di Taranto, previa autorizzazione di Kyma Mobilità).

– l’Ordine degli Avvocati di Taranto si impegna, invece, ad organizzare ed ospitare presso il proprio Auditorium o in videoconferenza, negli anni 2021 e 2022 e salvo ulteriori annualità da stabilirsi a scadenza del suddetto periodo, incontri formativi destinati ai Funzionari del Civico Ente (avvocati e funzionari impiegati in attività legali) .

«Si tratta di un’ottima iniziativa – commentano i due consiglieri comunali – , che prevede una collaborazione costruttiva tra i due enti che ci onoriamo di aver supportato ringraziando il Sindaco per la pronta risposta. E’ un giusto riconoscimento all’avvocatura tarantina che segue l’orientamento regionale in tema di vaccini (ma non solo in Puglia) con l’obiettivo di far ricomprendere i legali tra gli operatori di giustizia a tutti gli effetti, poiché “gli Avvocati, unitamente agli operatori del settore giustizia, magistrati, personale amministrativo, forze dell’ordine, assicurano un servizio essenziale tutelando il diritto costituzionalmente garantito dei cittadini alla difesa”.

I consiglieri comunali Stefania Baldassari e Marco Nilo

