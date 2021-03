Manduria, controllo straordinario del territorio: 2 arresti e 9 denunce

E’ di 2 arresti, 9 denunce a piede libero e 3 persone segnalate quali assuntori di sostanze stupefacenti il risultato di un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dalla Compagnia Carabinieri di Manduria finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati in genere con particolare riguardo allo spaccio ed all’assunzione di sostanze stupefacenti.

In particolare le Stazioni di Avetrana e Pulsano, nel corso di tale attività, in esecuzione di ordine di carcerazione hanno tratto in arresto:

– un 46enne, di Avetrana, condannato a espiare la pena di mesi 8 di detenzione domiciliare presso struttura riabilitativa perché riconosciuto colpevole di atti persecutori;

– un 51enne, di Pulsano, condannato ad espiare la pena di anni 4, mesi 10 e gg. 28 di reclusione per furto aggravato.

Nel medesimo contesto, 9 persone sono state denunciate in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria tarantina, poiché ritenute responsabili di diversi reati: 2 per porto di armi od oggetti atti ad offendere; 4 per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli; 3 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti; 1 per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

Inoltre, sono state segnalate alla Prefettura di Taranto n. 4 persone per violazione delle misure urgenti di contenimento emergenza Covid-19, nonché altre 3 persone trovate in possesso complessivamente di gr. 3,00 di hashish e gr. 3.90 di marijuana, sostanze sequestrate e sottoposte ad accertamenti analitici dai militari del L.A.S.S. del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Taranto.

