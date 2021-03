Lavori ospedale San Cataldo, Perrini: “Cronoprogramma rispettato, FdI tiene alta la guardia”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Renato Perrini.

“Gli atti di fede li lascio ad altri. Per questo ho preferito venire a constatare di persona lo stato dei lavori del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. L’11 gennaio scorso il direttore generale della Asl, Stefano Rossi, ha detto che il 24 gennaio del prossimo anno l’ospedale sarà consegnato.

Come consigliere regionale di questi annunci ne ho sentiti tantissimi in questi anni, per questo stamattina – insieme al collega consigliere regionale brindisino Luigi Caroli e al coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Sava, Dario Iaia – ho voluto un sopralluogo al cantiere per verificare direttamente a che punto sono i lavori e se è vero che l’ospedale potrà essere funzionante fra 10 mesi.

Ringrazio sia il direttore dei lavori, sia l’impresa, sia i tecnici della Asl per avermi accompagnato e fatto visitare il cantiere: da imprenditore posso dire che il cronoprogramma è coerente con l’andamento dei lavori. Mi è stato spiegato che ci sono 140 tra operatori e tecnici che lavorano su tre turni per rispettare la consegna.

E’ chiaro che per il territorio Tarantino, ma anche per la provincia di Brindisi, l’ospedale sarà un punto di riferimento e darà sollievo a tanti pazienti costretti a essere sballottati da una struttura sanitaria ad un’altra. Abbiamo bisogno di un ospedale davvero d’eccellenza, lo chiediamo da tempo e per questo non smetterò di vigilare nei prossimi mesi”.

