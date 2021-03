Attivazione ospedale Covid in fiera: emessa determinazione regionale

Nota del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro:

“A seguito della trasmissione al Dipartimento Promozione della Salute della Regione Puglia avvenuta in data 25 febbraio del Piano di attivazione dell’ospedale Covid in Fiera del Levante approvato dal Policlinico di Bari, la Regione Puglia con provvedimento n.62 del 1 marzo ha emesso determinazione regionale di attivazione dell’ospedale Covid in Fiera.

Il Piano di attivazione contiene una corposa documentazione che definisce le modalità operative della gestione della struttura da parte del Policlinico di Bari. Il documento è corredato da tutti gli interventi amministrativi, tecnici, strumentali, procedurali e gestionali che sono stati propedeutici e necessari ai fini dell’attivazione dell’ospedale.

Inoltre la determinazione regionale è stata prodotta anche a seguito dell’acquisizione del parere favorevole igienico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione Asl Bari, emesso previa istruttoria sulla scorta della documentazione tecnico-sanitaria inviata allo stesso dipartimento dal Policlinico di Bari”.

