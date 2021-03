Il cordoglio del sindaco Melucci per la scomparsa del professor Anzoino

“Chiunque lo abbia conosciuto o abbia attraversato i corridoi del liceo Archita, quando ne fu dirigente, serba in sé il ricordo dell’umanità del professor Tommaso Anzoino. Taranto perde un uomo di cultura, ma anche un educatore innamorato dei ragazzi e delle loro aspirazioni.

Alla sua famiglia, attraverso noi, giunga il cordoglio di una città intera.”

Nota di Rinaldo Melucci, Sindaco di Taranto

Di seguito, la nota del Liceo Archita di Taranto.

La sua grande capacità di “fare squadra”, di mettere a loro agio e di valorizzare i docenti, gli studenti e il personale tutto sono state le caratteristiche riconosciute da quanti hanno avuto modo di apprezzare le capacità professionali, intellettuali e le grandi doti umane di Tommaso Anzoino. Vogliamo ricordare così quello che non è stato un “Preside di passaggio” del nostro Liceo, ma un faro illuminante ed una guida sicura per intere generazioni, compresa quella che, oggi, porta avanti una sempre intensa attività didattica e formativa all’”Archita”. Preside e uomo di grande cultura, generoso e animato da una viva e disinteressata disponibilità, Tommaso Anzoino è stato e resta una delle icone del nostro Istituto: lascia in chi ha avuto la fortuna di conoscerlo un grande senso di vuoto ed un amorevole ricordo. La Comunità del Liceo “Archita” si unirà in sua memoria osservando un minuto di raccoglimento durante le lezioni di lunedì 1 marzo alle ore 11:30.

