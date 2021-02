Visita del sindaco Melucci alla clinica Bernardini

Confronto cordiale, nella sede di via Scoglio del Tonno, tra il sindaco Rinaldo Melucci e la famiglia Bernardini, titolare dell’omonima clinica privata. Un’eccellenza della sanità privata tarantina, come le altre eccellenze che il primo cittadino sta visitando in queste settimane, per sostenere gli sforzi professionali e imprenditoriali di chi già crede in settori alternativi per lo sviluppo dell’economia cittadina.

La clinica Bernardini, operativa nell’attuale sede dal 2006, rappresenta un riferimento di livello nazionale e ha intenzione di crescere ancora, accompagnando il generale processo di rigenerazione che segnerà tutta l’area di Taranto2.

«Con il dottor Giulio Bernardini e con suo padre Marcello – le parole del sindaco Melucci – ho scoperto il grande impegno che c’è dietro una struttura di questo tipo. Attraverso loro, ringrazio tutto il comparto della sanità privata che a Taranto è un’eccellenza diffusa che merita l’attenzione delle istituzioni. La famiglia Bernardini, inoltre, sta pensando a un grande investimento di natura tecnico-scientifica, che possa fare di Taranto un riferimento per la formazione dei medici. Faremo in modo che questa prospettiva possa concretizzarsi».

