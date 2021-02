Screening anti Covid, ok dell’Amministrazione comunale alla richiesta di Federfarma

Su richiesta di Federfarma Taranto, il sindaco Rinaldo Melucci ha autorizzato, in spazi adiacenti le farmacie, l’installazione di gazebo o altre strutture amovibili, oppure la sosta in aree di parcheggio, di eventuali camper per l’esecuzione dei test rapidi Covid-19 al fine di effettuare attività di screening e far fronte alle numerose esigenze di monitoraggio della popolazione, contribuendo a decongestionare i drive trough della Regione.

In una fase cosi delicata, l’amministrazione comunale intende porre in essere tutte le azioni utili al contenimento e contrasto della pandemia da Covid-19, pertanto in considerazione delle finalità dell’iniziativa e dell’urgenza di assicurare il servizio, i gazebo, le strutture amovibili o i camper potranno essere collocati appena la Polizia Locale riceverà l’elenco delle farmacie interessate per verificare con la Questura di Taranto il posizionamento e impartire eventuali disposizioni specifiche in relazione ai flussi pedonali e alle esigenze dei luoghi.

