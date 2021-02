Uilm: spostamento data sciopero dopo tragico evento in AM

“In data odierna, si sarebbe dovuto svolgere l’ultimo passaggio della procedura di raffreddamento relativo allo sciopero previsto per giorno 01.03.2021, ma a seguito del tragico evento avvenuto all’interno dello spogliatoio della port. A. che ha visto perdere la vita un giovane nostro collega, abbiamo appreso da onti aziendali che Fim Fiom e Usb hanno provveduto a spostare lo sciopero in data 03.03.2021.

La Uilm ritiene che allinterno dello stabilimento non ci siano più le condizioni per un corretto rapporto di relazioni con l’attuale dirigenza che non si è mai dimostrata in grado di dare risposte ai quesiti che vengono posti giornalmente dalle RSU di stabilimento. A tutto ciò si aggiunge la preoccupazione da parte della scrivente, in merito alla decisione unilaterale da parte dell’azienda di rimuovere le postazioni tecnologiche, mettendo quotidianamente a repentaglio la sicurezza di tutti i lavoratori.

Chiediamo al Ministro, in virtù di quanto segnalato, di intervenire con estrema urgenza considerato che fino ad oggi tutti coloro che direttamente ed indirettamernte (ARCELORMITTAL e STATO) hanno gestito questa fabbrica hanno creato situazioni insostenibili sotto tutti i punti di vista. La Uilm, ritiene di SOSPENDERE momentaneamente lo sciopero (in segno di rispetto per il caro Francesco) ed invita nei prossimi giorni a mettere in piedi con tutte le altre sigle sindacali una grande mobilitazione contro questa sciagurata gestione.”

