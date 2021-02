Perquisito un circolo ricreativo, trovati fucile e munizioni. Arrestato un 24enne

Nel corso di mirate indagini volte al ritrovamento di armi e munizioni in uso alla malavita locale, i Falchi della Squadra Mobile di Taranto hanno maturato fondati sospetti nei confronti di un 24enne pregiudicato, peraltro gestore di un circolo ricreativo al Quartiere Paolo Sesto. Proprio il circolo è stato individuato come il luogo in cui il pregiudicato poteva nascondere delle armi.

I sospetti hanno trovato conferma.

La perquisizione dei locali in via Pietro Nenni ha permesso di recuperare, ben nascosto su un soppalco la cui porta era chiusa a chiave, all’interno di un sacco di plastica nera, un Fucile “Marca Benelli” modello “123SL 20” cal.12, sette carucce dello stesso calibro ed un manufatto esplosivo artigianale del peso di 50 grammi.

Dopo il ritrovamento dell’arma completa di munizioni il 24enne è stato tratto in arresto in flagranza di reato.

