Approvata l’istituzione della figura del Disability Manager

“Era il mese di aprile del 2019 quando presentammo – dichiarano Massimiliano Stellato e Gina Lupo, consiglieri comunali di Puglia Popolare a Taranto – una mozione in consiglio comunale per istituire la figura del Disability Manager presso il Comune di Taranto.

Siamo felici che la giunta Melucci, a meno di due anni dalla nostra richiesta, abbia provveduto a definire le linee guida necessarie per l’istituzione di tale importante profilo sia dal punto di vista sociale che tecnico-professionale.

Siamo convinti – concludono Massimiliano Stellato e Gina Lupo – che il Disability Manager, oltre a raccogliere le istanze dei cittadini disabili e delle loro famiglie, saprà mettere in rete il lavoro di enti, associazioni e soggetti, pubblici e privati coinvolti, veicolando i bisogni delle persone più fragili verso i servizi esistenti e favorendo l’accessibilità (non solo urbanistica) contro ogni forma di discriminazione.

Restiamo dalla parte dei più fragili.”

Nota di Puglia Popolare.

Correlati

Commenta l'articolo: