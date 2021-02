Al PalaRicciardi 800 vaccini al giorno, visita del sindaco Melucci

Con l’avvio della campagna vaccinale massiva del personale scolastico, la struttura è stata scelta dall’Asl Taranto per la sua versatilità, che ha consentito di vaccinare solo sabato scorso, giornata di apertura, ben 180 operatori di nidi e scuola dell’infanzia.

«La città può essere soddisfatta dell’efficienza che abbiamo raggiunto – le parole del primo cittadino -, in meno di 48 ore, grazie alla Direzione Patrimonio, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile e alla rete delle nostre associazioni abbiamo allestito questa struttura nella quale con Asl puntiamo a fare 800 vaccinazioni al giorno. Siamo anche più veloci degli approvvigionamenti di dosi, tant’è che la prospettiva è di vaccinare più di 5mila tarantini entro sabato prossimo ed entro l’8 marzo tutto il personale scolastico, compresa l’università. Non è esclusa la possibilità di allestire un altro hub per sostenere l’impegno dell’Asl, cui va il nostro ringraziamento, mentre registriamo già il grande successo delle navette per gli over 80 allestite da Kyma Mobilità».

