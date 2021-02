Sopralluogo dell’UTC e dell’assessore Castronovi con i cittadini di zona Tramontone

I professionisti dell’Urban Transition Center, insieme con l’assessore ad Ambiente e Società Partecipate Paolo Castronovi, hanno effettuato ieri mattina un sopralluogo in zona Tramontone.

L’attività di partecipazione svolta ogni mercoledì nell’info point della Galleria Comunale del Castello Aragonese, infatti, ha consentito loro di ricevere alcune segnalazioni da parte dei cittadini residenti in quella porzione di territorio. Proprio con loro, nello specifico in piazza Gasparri e piazza Giorgio Giorgis, è stato verificato lo stato del decoro urbano, del verde pubblico, della segnaletica stradale e più in generale della sicurezza cittadina. Come primo intervento, in risposta alle istanze dei cittadini, è stata disposta la potatura di alcuni alberi.

I professionisti dell’UTC, infine, hanno suggerito ai cittadini di impegnarsi direttamente nella cura di questi luoghi, sfruttando le possibilità che saranno offerte dal regolamento sui Beni Comuni, a breve oggetto di uno specifico processo di partecipazione.

