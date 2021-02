P.E.R. su nuovi impianti di raccolta acque meteoriche

L’ Ass politica. P.E.R. Taranto ( Passione – Etica – Responsabilità), esprime piena soddisfazione in merito alla realizzazione dei nuovi impianti di raccolta acque meteoriche, già cantierizzati e in corso d’opera, che in parte dovrebbero risolvere gli annosi problemi di allagamento delle strade, presenti nella popolosa borgata di Talsano -TA. I lavori , erano stati più volte richiesti dai cittadini e recepiti dal consiglio comunale con delibera approvata lo scorso Aprile 2018, che stanziava le necessarie risorse attraverso il bilancio comunale.

In merito agli interventi infrastrutturali previsti per il triennio 2018 – 2020, l’ Ass. P.E.R. Taranto, ha più volte organizzato dibattiti pubblici alla presenza del presidente della commissione bilancio del comune di Taranto, il consigliere comunale Dante Capriulo. Come Associazione abbiamo sostenuto che i nuovi impianti, come in questo, devono completare intere zone scoperte e non singole strade come fatto in passato. Finalmente, dopo tante promesse mai mantenute in passato, Talsano ha avuto ciò che è giusto.

Continueremo nel nostro impegno per far crescere il territorio e la città di Taranto”.( Coordinatore PER Taranto Cosimo Minzera – Sonia Fornaro consigliera della commissione pari opportunità del comune di Taranto Continuiamo a sostenere l’amministrazione per l’attenzione verso questi bisogni primari, anche attraverso incontri con i cittadini e successive proposte.

