“Kyma Ambiente”, nominato il nuovo CdA

Durante l’assemblea dei soci tenuta questa mattina a palazzo di Città, alla presenza del collegio sindacale, il sindaco Rinaldo Melucci ha nominato il nuovo CdA della società partecipata “Kyma Ambiente”. Torna a ricoprire il ruolo di presidente dell’organo amministrativo Giampiero Mancarelli, che sarà affiancato dalla confermata vicepresidente Vittoria Cardone e dalla nuova consigliera Simona Suma.

«C’è piena continuità con il precedente CdA – le parole del sindaco Melucci –, questo passaggio amministrativo non intacca l’ottimo lavoro svolto fino a oggi dall’organo amministrativo, chiamato dal socio a confermare questa performance. Ringraziamo Daniele D’Ambrosio per il contributo professionale e umano dato in questi anni di impegno all’interno del CdA di “Kyma Ambiente”».

Correlati

Commenta l'articolo: