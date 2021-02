Odontoiatria sociale, firmata convenzione tra amministrazione e associazione “Europa Solidale”

Amministrazione Melucci e associazione “Europa Solidale” hanno sottoscritto una convenzione mirata a garantire prestazioni odontoiatriche gratuite alle fasce più fragili della comunità.

A Palazzo di Città, il sindaco Rinaldo Melucci e il presidente Pino Russo hanno portato a sintesi un percorso partito diversi mesi fa, grazie al lavoro svolto dall’assessore al Welfare Gabriella Ficocelli. “Europa Solidale”, infatti, ha messo a disposizione del Comune il suo ambulatorio odontoiatrico, dove potranno trovare assistenza i soggetti che l’assessorato individuerà.

«Siamo ben lieti di consolidare la collaborazione con questa benemerita realtà associativa – le parole del sindaco Melucci –, perché in questo modo garantiamo un bisogno primario, essenziale, che purtroppo non trova soddisfazione compiuta attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Siamo grati ai volontari di “Europa Solidale”, inoltre, perché il loro impegno è esemplare per una città che sa essere inclusiva».

Correlati

Commenta l'articolo: