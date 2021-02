Giochi del Mediterraneo, riunione del comitato organizzatore

Procede l’organizzazione della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, a Taranto nel 2026.

Il comitato organizzatore si è riunito nei giorni scorsi per affrontare alcune questioni particolari, come la definizione dell’elenco degli sport ammessi alla competizione e la realizzazione dei nuovi impianti sportivi.

«Le riunioni del comitato diventeranno sempre più frequenti – ha spiegato il sindaco Rinaldo Melucci –, una manifestazione di tale portata prevede una fitta programmazione che non consente ritardi, nonostante la prospettiva temporale sia ampia. Stiamo lavorando anche al coinvolgimento del territorio inteso in maniera ampia, poiché i Giochi saranno un grande evento non solo per Taranto».

