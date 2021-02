Ex Ilva, il Comune richiede il cronoprogramma dello spegnimento dei reparti

Il sindaco di Taranto Rinaldo Melucci, attraverso la struttura tecnica della Direzione Ambiente, ha richiesto ufficialmente a Ilva in Amministrazione Straordinaria e ad ArcelorMittal il cronoprogramma delle fasi di spegnimento dei reparti Altiforni, Cokerie, Agglomerazione e Acciaierie, compresi eventuali impianti funzionalmente connessi a questi, in ottemperanza a quanto disposto con l’ordinanza sindacale n. 15 del 27 febbraio 2020.

«Andiamo spediti nella direzione della tutela della salute dei tarantini – le parole del primo cittadino –, così come confermato recentemente dal Tar di Lecce. Ci auguriamo che il Consiglio di Stato, chiamato in causa sulla questione, tenga in debita considerazione le aspirazioni di una comunità di mezzo milione di persone».

