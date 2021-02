Covid- 19, Mazzarano: ”La Giunta predisponga le vaccinazioni prioritarie anche per i caregiver”

“La Giunta regionale predisponga al più presto le vaccinazioni anche per i caregiver e coloro che assistono disabili e anziani”. Michele Mazzarano, Consigliere regionale del Partito Democratico interviene in merito alle categorie che, in una lista di priorità, si ritengono particolarmente esposte a rischi sanitari legati al contagio da Covid -19.

“Da ieri è partita in Puglia la campagna vaccinale per la popolazione degli ultraottantenni che, per motivazioni legate a patologie più ricorrenti in età avanzata, sono ritenuti fragili. Va però detto che è altrettanto importante inserire tra i soggetti da vaccinare a stretto giro, anche coloro che vivono a contatto diretto con anziani e disabili, dunque familiari e caregiver che potrebbero rappresentare un veicolo del virus, soprattutto in questo momento preoccupante di diffusione delle varianti”.

“Di fatti sarebbe – prosegue Mazzarano – una ulteriore tutela da predisporre per coloro che, non autosufficienti, necessitano di assistenza domestica e che quindi rischierebbero di non poter contare più, se contagiati, sul supporto di parenti e caregiver”.

“Siamo – conclude Mazzarano – in una fase decisiva della difficile gestione della pandemia. Con le vaccinazioni di coloro che sono maggiormente esposti a contagio, l’auspicio è che si possa fare un importante passo in avanti verso il ritorno alla normalità”.

Correlati

Commenta l'articolo: