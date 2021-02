Cgil Cisl Uil e Filcams, Fisascat e Uiltrasporti su incontro lavoratori Società Infrataras

“I segretari generali Confederali e delle Federazioni di Categoria forniscono elementi concreti sulle ipotesi prospettate, sulle possibili verifiche da compiere per evitare detti licenziamenti e, in conclusione, “esprimono la propria insoddisfazione per l’esito della vertenza che, oltre a non offrire soluzioni immediate ai lavoratori interessati, interrompe la continuità degli interventi effettuati con sicuro detrimento della già precaria situazione ambientale. Al riguardo rilevano il modesto apporto conferito dai diversi soggetti istituzionali convenuti nel proporre soluzioni positive al di là di un generico impegno a svolgere verifiche presso i diversi livelli di governo. Ancora una volta, risulta deficitario l’utilizzo delle pur apprezzabili risorse finanziarie pubbliche messe a disposizioni del territorio che, non solo non producono alcun posto di lavoro aggiuntivo, ma si mostrano finanche inefficaci nel frenare le emorragie di quelli esistenti”.

Ribadiscono la necessità di una rapidissima verifica della possibilità di utilizzare le risorse indicate (il cui ammontare supera i 50 milioni di euro), chiedono l’immediata interlocuzione, per il tramite del Prefetto di Taranto, con i Ministri dell’Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, Per il Sud e la Coesione Territoriale e dello Sviluppo Economico per una trattazioni di merito che punti alla individuazione di soluzioni stabili sotto il profilo occupazionale da offrire ai lavoratori interessati. Tanto hanno richiesto anche in considerazione della situazione di fortissima criticità occupazionale in cui versa il territorio di Taranto e della sua Provincia per le ben note vicende legate alla crisi industriale in atto dal 2012.”

(foto di repertorio)

