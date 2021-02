Campagna vaccinale dei Carabinieri della provincia jonica

Ieri, 23 febbraio, presso l’infermeria della Scuola Allievi Carabinieri di Taranto, prescelta quale “hub”, hanno avuto inizio le operazioni di vaccinazione dei Carabinieri della Provincia jonica.

L’imponente piano di immunizzazione prevede la somministrazione giornaliera di 50 dosi del vaccino Astrazeneca ad altrettanti militari di tutte le linee ordinative operanti in Taranto e provincia, ossia al personale del Comando Provinciale, della citata Scuola CC, del Gruppo CC Forestale, del Reparto CC Biodiversità, del NIL, della Compagnia CC per la Marina Militare e della Stazione CC per l’Aeronautica Militare, per un totale di circa 900 uomini e donne che completeranno il ciclo vaccinale (due dosi a distanza di circa 12 settimane) approssimativamente entro il mese di giugno.

