Avviso per manifestazione di interesse ai progetti utili alla collettività

Comunicato stampa a firma dell’Assessore ai Servizi Sociali de Comune di Pulsano, Marika Mandorino.

Con delibera di Giunta Comunale n. 16 del 11 febbraio 2021 ad oggetto: “APPROVAZIONE, IN LINEA TECNICA, PROGETTI DI UTILITA’ COLLETTIVA – PUC – LEGGE 28 MARZO 2019 N. 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REDDITO DI CITTADINANZA E DI PENSIONE –“, questa Amministrazione ha inteso procedere alla realizzazione di Progetti di Utilità Collettiva, Comunali in considerazione del fatto che l’Ambito territoriale Ta/n. 6, Comune capofila Grottaglie, di cui fa parte il nostro Ente, non ha manifestato l’intenzione di procedere all’attivazione di PUC di Ambito.

Ciascun beneficiario è tenuto ad offrire, nell’ambito del Patto per il lavoro e del Patto per l’inclusione sociale, la propria disponibilità autocandidandosi ad uno delle seguenti schede progettuali:

_01 MANUTENZIONE SPAZI E VERDE PUBBLICI -Ambito AMBIENTE-

_02 GUARDIANIA LUOGHI PUBBLICI (biblioteca, palazzi, ville, cimitero,ecc.) -Ambito CULTURALE-

_03 ESPERIENZA DI PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE CULTURALE -Ambito CULTURALE-

_04 SUPPORTO ORGANIZZAZIONE ATTIVITA’ RICREATIVE PER ANZIANI E DISABILI -Ambito SOCIALE-

_05 VIGILANZA E CONTROLLO SCUOLE SCUOLABUS -Ambito SOCIALE-

_06 ATTIVITA’ DI PRE E POST SCUOLA -Ambito SOCIALE-

_07 LABORATORI DIDATTICI RICREATIVI -Ambito FORMATIVO-

_08 SUPPORTO A DOMICILIO ANZIANI E DISABILI -Ambito SOCIALE-

I beneficiari potranno scegliere di aderire al P.U.C che sia più affine alle proprie esperienze e competenze. È possibile visionare dettagliatamente i P.U.C. nel catalogo pubblicato sulla piattaforma GEPI e sul sito istituzionale dell’Ente dove altresì è possibile scaricare il modulo di manifestazione d’interesse.

L’Assessore Marika Mandorino evidenzia: “E’ necessario procedere all’adempimento delle incombenze a carico del Comune scaturente dalla normativa in materia di Reddito di Cittadinanza, considerando altresì che queste persone possono rappresentare un valore aggiunto per l’Ente in termini di risorse umane, ma soprattutto che l’attivazione del progetto rappresenterà per loro l’inserimento nel tessuto sociale e lavorativo, nonché un arricchimento umano e personale mettendosi a disposizione della propria comunità.”

Il Sindaco Francesco Lupoli dichiara: “Esprimo soddisfazione per questa Delibera che ci darà la possibilità di attivare i primi progetti, i quali torneranno utili alla comunità da un lato e ai percettori della misura dall’altro, che potranno così svolgere un’attività autocandidandosi ad uno di questi progetti seguendo le proprie attitudini.”

Correlati

Commenta l'articolo: