Taranto: ruba al supermercato, arrestato dai Carabinieri

I carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Taranto hanno arrestato un 27enne pregiudicato tarantino sorpreso a rubare all’interno di un supermercato del centro commerciale “Porte dello Jonio”. In particolare i militari, che erano già all’interno del supermercato in quanto allertati da una precedente richiesta di intervento, hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di eludere i controlli antitaccheggio al fine di rubare un paio di scarpe da ginnastica e generi alimentari, per un totale di circa 150 euro.

Perquisito, il 27enne è stato trovato in possesso di una pinza e di un taglierino utilizzati per recidere i dispositivi di allarme. E’ stato pertanto arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sottoposto agli arresti domiciliari.

