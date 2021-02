Scuola, il Tar di Bari sospende l’ordinanza di Emiliano

Sospesa dal Tar Puglia l’ordinanza regionale con cui il presidente Michele Emiliano ha disposto dal 22 febbraio al 5 marzo la DID (didattica digitale integrata) al 100% per tutti gli alunni e gli studenti pugliesi. Il Tribunale ha dunque accolto il ricorso presentato dal Codacons Lecce e da un gruppo di genitori di alunni, sospendendo così l’efficacia del provvedimento regionale in quanto “non coerente con la classificazione del livello di gravità dell’emergenza Covid in Puglia”. L’udienza collegiale è stata fissata per il 17 marzo 2021.

Intanto, il prof. Pier Luigi Lopalco, assessore regionale alla Sanità, ha dichiarato in una intervista: “Io continuerei la Dad fino ad inizio primavera”.

