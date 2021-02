Nuovo asfalto in via Mediterraneo, sopralluogo al cantiere del sindaco Melucci

Questa mattina è stato avviato l’atteso cantiere per il rifacimento del manto stradale di via Mediterraneo. Il sindaco Rinaldo Melucci ha effettuato un sopralluogo nell’area interessata dai lavori, partiti dall’innesto dell’arteria con la litoranea. Si tratta di un intervento corposo, che riguarderà anche la ridefinizione delle alberature presenti lungo l’arteria, interessata da un traffico intenso, soprattutto durante i mesi estivi.

«La programmazione degli interventi sul tracciato stradale cittadino – le parole del sindaco Melucci – sta restituendo importanti risultati. Via Mediterraneo è l’ennesima strada di primaria importanza per la viabilità cittadina che riqualifichiamo, dopo essere intervenuti in corso Umberto, in via Alto Adige, via Umbria, solo per citare alcuni degli ultimi e più significativi cantieri. Attraverso la realizzazione del grande piano strade e marciapiedi riqualificheremo gradualmente la totalità della rete viaria cittadina».

