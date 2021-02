L’appuntamento del mercoledì con l’info point dell’UTC, passeggiata a “Casa Paisiello”

Prosegue l’attività dell’Urban Transition Center. Domani 24 febbraio, come ogni mercoledì, l’InfoPoint nella Galleria Comunale del Castello Aragonese sarà aperto al pubblico dalle 10:30 alle 12:30.

La cittadinanza potrà incontrare i professionisti di UTC per ascoltare gli aggiornamenti sui progetti di rigenerazione urbana in atto, avviati dall’amministrazione Melucci, e per formulare suggerimenti e segnalazioni.

A seguire, dopo le 12:30, sarà rinnovato l’appuntamento con il racconto partecipato delle attività di Ecosistema Taranto nel progetto “Isola Madre”. Questa settimana la passeggiata nel cuore della Città Vecchia, nel pieno rispetto delle norme anti contagio, condurrà i partecipanti a “Casa Paisiello” dove sono in corso i lavori di riqualificazione dell’immobile che vide i natali del compositore.

Nell’occasione, sarà fornito un aggiornamento tecnico sul cantiere, dopo un breve ricordo di Giovanni Paisiello a cura dell’omonimo Conservatorio, alla presenza anche del direttore Gabriele Maggi.

