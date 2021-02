Muore ambasciatore italiano in Congo e un carabiniere della scorta, rinviata la III Commissione

Rimandata a venerdì 26 febbraio la terza Commissione del presidente Mauro Vizzino.

La decisione è stata presa da presidente Vizzino a seguito del grave attacco al convoglio Onu in Congo che ha causato la morte dell’ambasciatore italiano, Luca Attanasio, e di un carabiniere della scorta.

“Ho ritenuto sospendere la seduta – detto Vizzino – pur in assenza di precedenti in tal senso e soprattutto di comportamenti specifici previsti dal nostro protocollo, perché un fatto così grave non può lasciarci indifferenti, per una forma di solidarietà istituzionale”.

Le due vittime viaggiavano a bordo di una autovettura in un convoglio della Monusco, la missione dell’ONU per la stabilizzazione nella Repubblica del Congo”.

