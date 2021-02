Melucci: «La bussola resta la sentenza del TAR, Taranto pronta a riconversione tecnologica»

Incontro quest’oggi a Roma tra il Sindaco di Taranto Rinaldo Melucci ed il neo Ministro allo Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti. Il primo cittadino ionico ha illustrato la posizione irreversibile della comunità locale sulla completa decarbonizzazione dell’ex Ilva, ringraziando per questo primo incontro interlocutorio.

«Diamo al Ministro il modo di orientarsi su un dossier molto complesso – le parole del primo cittadino -, mi sembra ci siano i presupposti per superare gli errori del passato, dialogare con la comunità ionica e avviare una vera e radicale transizione tecnologica, che tenga ormai prioritarie le questioni relative alla salute e all’ambiente. È la direzione che indica la stessa Unione Europea e oggi esistono le risorse necessarie. È una sfida simbolica per tutto il Paese e un banco di prova importante per questo Governo.

Al Ministro è stata offerta la collaborazione del Comune di Taranto, a patto che si insedi con sollecitudine il tavolo per l’accordo di programma e non si considerino ancora come inamovibili i termini delle precedenti intese, garantite ad ArcelorMittal senza il coinvolgimento del territorio. Mezzo milione di cittadini tra Taranto e provincia vuole voltare pagina per sempre».

