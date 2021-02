Kyma Mobilità e Kyma Ambiente insieme per una città green e sostenibile

Kyma Mobilità ha consegnato abbonamenti gratuiti per il servizio di trasporto con gli autobus ai volontari, appartenenti ad associazioni diverse, che in questo periodo aiutano i cittadini a conferire nel miglior modo possibile i rifiuti nei cassonetti ingegnerizzati nelle isole ecologiche installate in città da Kyma Ambiente.

In questo modo i volontari potranno spostarsi in città, senza sostenere costi, utilizzandogli gli autobus di Kyma Mobilità.

Giorgia Gira, Presidente di Kyma Mobilità, ha spiegato che «il nostro è un piccolo contributo, ma dal grande valore simbolico, per sostenere questi tarantini che mostrano un esemplare senso di comunità, donando il proprio tempo a favore di una importante causa: rendere la nostra città sempre più green e sostenibile. È importate aiutare chi aiuta!».

«Questa collaborazione tra Kyma Ambiente e Kyma Mobilità – ha poi commentato Paolo Castronovi, Assessore comunale alle Società partecipate – va nella direzione tracciata dall’Amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Rinaldo Melucci, che intende costituire la Kyma, una holding in cui confluiscano le tre nostre società partecipate, un processo teso a ottimizzare i costi fornendo allo stesso tempo ai tarantini migliori servizi integrati».

