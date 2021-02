Bari e Taranto: flotte autobus sanificate quotidianamente in modo più green

AMTAB e AMAT – Kyma Mobilità hanno affidato a La Lucente SpA la sanificazione quotidiana delle loro flotte autobus, nelle città pugliesi di Bari e Taranto. Il servizio a bordo viene attuato mediante l’atomizzazione di detergente igienizzante a base di Perossido di idrogeno. Il perossido, oltre ad essere attivo nei confronti di SARS-CoV-2 e conforme alla Circolare Ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020, ha l’enorme vantaggio di essere ecocompatibile, perché una volta terminata la sua azione, le microparticelle di cui è composto si degradano in ossigeno e acqua: non produce quindi composti volatili nocivi, con benefit per la salute dell’ambiente e dei viaggiatori.

Inoltre, l’applicazione per atomizzazione evita umidità residua sulle superfici trattate. I viaggiatori saranno informati dell’attività de La Lucente SpA, svolta nel tarantino in ATI con Servizi Integrati, anche attraverso una campagna indoor a bordo delle flotte: 1000 appendini fronte retro illustreranno l’operazione. Inoltre tramite Qr code, sarà disponibile un video esemplificativo dell’intervento di sanificazione, da visionare con i propri device. La stessa campagna di comunicazione è partita pochi giorni fa a bordo delle flotte autobus ATB Bergamo, anch’esse servite da La Lucente SpA in relazione ai servizi quotidiani di sanificazione.

