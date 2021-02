Vaccino Covid-19 over80: domani al via

Partiranno domani le attività di vaccinazione delle anziane e degli anziani over 80, prenotati attraverso i canali del CUP e le farmacie e parafarmacie abilitate.

I punti vaccinali attivi già domani nell’intera provincia saranno dieci.

Nella mattinata, dalle 8:30 alle 13:30, saranno attivi i punti vaccinali presso la palestra della scuola “G.L. Marugj” di Manduria e l’ambulatorio vaccinale di Pulsano in via Calani. A Martina Franca, al centro servizi in piazza D’Angiò, gli orari saranno la mattina dalle 9:00 alle 13:00 e il pomeriggio dalle 15:00 alle 19:00; a Palagiano, l’ambulatorio vaccinale presso il poliambulatorio sarà attivo dalle 9:00 alle 14:00 e dalle 15:00 alle 18:00.

Nel pomeriggio saranno attivate le altre postazioni. Dalle 14:30 alle 19:30, a Taranto sarà attiva la postazione presso la facoltà di medicina nella ex Banca d’Italia in piazza Ebalia. Stessa ora di inizio, ma chiusura alle 17:30 per San Giorgio Jonico presso il Comune e gli ambulatori vaccinali di Avetrana, Fragagnano e Lizzano.

A Laterza, presso il centro polivalente del Comune in via Cesare Battisti 47, le operazioni di vaccinazione inizieranno alle 15:00 e termineranno alle 19:00.

