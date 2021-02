Manduria: ubriaco molesta gli avventori di un bar e aggredisce poliziotti, arrestato

All’ora di pranzo, in pieno centro a Manduria (TA), un 41enne di origini rumene senza fissa dimora, visibilmente ubriaco e privo di mascherina protettiva, stava molestando sia i passanti che gli avventori di un bar.

Anche in considerazione del particolare stato sanitario vigente, il personale del Commissariato è intervenuto per tentare di riportare alla calma il 41enne il quale, per tutta risposta, ha cercato di sottrarsi al controllo allontanandosi a passo svelto e lanciando alcune bottiglie di vetro, fortunatamente non andate a segno.

Nonostante il comportamento violento e non collaborativo dell’uomo, i poliziotti sono riusciti a raggiungerlo e, dopo alcuni concitati minuti durante i quali ha più volte tentato di aggredirli, sono riusciti a fermarlo.

Accompagnato negli Uffici del Commissariato, il 41ene rumeno è stato arrestato per resistenza, lesioni ed oltraggio a Pubblico Ufficiale ed accompagnato presso la casa Circondariale di Bari.

