In settimana il sindaco Rinaldo Melucci è stato al cantiere dell’ospedale San Cataldo.

«I lavori procedono e le aspirazioni dei cittadini di Taranto prendono forma – il commento del primo cittadino, che è tornato a ringraziare le imprese per il loro impegno -. Presto avremo un confronto con l’ASL Taranto per valutare lo stato dell’arte delle varie fasi progettuali, ma anche per definire la gestione futura dell’ospedale Ss. Annunziata».

