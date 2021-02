Ficocelli su “Giornata mondiale della Giustizia sociale”

Come ogni giorno, anche oggi in occasione della “Giornata mondiale della Giustizia sociale” volontari e operatori della rete welfare dell’amministrazione Melucci testimonieranno la loro prossimità alle fasce più fragili della comunità tarantina.

«Il tema della redistribuzione delle risorse – le parole dell’assessore ai Servizi Sociali Gabriella Ficocelli – alimenta ognuna delle nostre iniziative. Il Natale Solidale, con la consegna di beni di prima necessità, dispositivi di protezione individuale e device elettronici finanziata grazie al ridimensionamento del budget per luminarie ed eventi natalizi, la spesa solidale e la collaborazione con il Banco Alimentare, la Centrale Operativa Sociale per venire incontro alle esigenze dei senza fissa dimora nelle giornate più fredde, sono solo alcuni esempi dell’approccio che l’amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci ha su un argomento di stringente attualità come la giustizia sociale».

