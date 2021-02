Continua il grande processo di partecipazione al progetto Taranto 2022

Dopo il primo incontro che ha coinvolto tutti i partner che hanno partecipato alla stesura del dossier di candidatura di Taranto a Capitale della Cultura 2022, cominciano, a partire dalla prossima settimana, i tavoli tematici costituiti sulla base degli stessi ecosistemi che hanno composto il dossier. Continua, pertanto, il grande processo di partecipazione avviato dall’amministrazione Melucci già dal suo insediamento e che porterà alla nascita del progetto “Taranto 2022”. Un percorso di ascolto aperto a tutte le realtà istituzionali e associative che hanno partecipato alla stesura del dossier di Taranto, ma con l’invito da parte dell’amministrazione rivolto a tutti gli operatori culturali che abbiano voglia di partecipare attivamente al processo di ristrutturazione culturale della città.

Ognuno potrà apportare il proprio contributo finalizzato a creare un percorso culturale, che si articolerà in tutte le sfaccettature, identitarie e di prospettiva, al fine di incidere positivamente sul destino di Taranto.

Qui di seguito il calendario degli incontri tematici che si svolgeranno, almeno per ora, in videoconferenza:

1) ECOSISTEMA MARE – GIOVEDI 25 FEBBRAIO ORE 17.00

2) ECOSISTEMA STORIA – MERCOLEDÌ 3 MARZO ORE 17.00

3) ECOSISTEMA AMBIENTE – MERCOLEDÌ 10 MARZO ORE 17.00

4) ECOSISTEMA INNOVAZIONE – MERCOLEDÌ 17 MARZO ORE 17.00

5) ECOSISTEMA RITI – ENOGASTRONOMIA-MERCOLEDÌ 24 MARZO ORE 17.00

6) ECOSISTEMA ARTI – MERCOLEDÌ 31 MARZO ORE 17.00

Per richiedere l’inserimento di nuovi partner, è possibile inoltrare la propria richiesta di partecipazione inviando una mail a urbancenter@comune.taranto.it o culturataranto@comune.taranto.it specificando il tavolo tematico al quale si richiede di partecipare.

«Lo avevamo annunciato nell’incontro preliminare – ha dichiarato l’assessore Fabiano Marti – che avremmo cominciato subito con i tavoli tematici. Sono sicuro che dal confronto nasceranno grandi progetti. Ora si comincia a fare sul serio, perché c’è tanto da lavorare e abbiamo bisogno del contributo di tutti».

