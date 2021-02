Confronto con le eccellenze cittadine, il sindaco Melucci in visita alla sede del Gruppo iVis

Il sindaco Rinaldo Melucci, accompagnato dal dirigente del settore Urbanistica Mimmo Netti, ha incontrato questa mattina l’ingegner Giuseppe D’Ippolito, amministratore del Gruppo iVis, realtà produttiva che opera a Taranto da circa 30 anni nel settore dell’oftalmologia.

Si tratta di una di quelle eccellenze cittadine con le quali già da tempo il primo cittadino ha avviato un fitto dialogo, mirato a promuovere le loro potenzialità e a spingere verso la diversificazione economico-produttiva necessaria per affrancare Taranto dalla monocultura siderurgica.

«Ho scoperto una compagine giovane – le parole del primo cittadino –, impegnata a fare ricerca e sviluppo in una terra affamata di innovazione. La loro presenza nel panorama nazionale è ormai consolidata, sono un riferimento per il settore grazie all’esperienza decennale e a un solido modello di marketing. Il Gruppo iVis rappresenta quella parte di Taranto che non si è arresa e che vuole ancora investire, tant’è che abbiamo ascoltato con grande interesse i loro progetti sullo sviluppo di un polo produttivo dedicato alle tecnologie biomedicali, in piena sintonia con la nostra prospettiva di fare di Taranto un hub dell’innovazione tecnologica».

