Melucci: «Presto un nuovo asilo nido comunale a Paolo VI, con servizi h24»

Dopo una serie di confronti interni e sopralluoghi, dando corso alle istanze pervenute di recente da parti sociali e famiglie, il sindaco Rinaldo Melucci ha dato indirizzo agli uffici delle direzioni Lavori Pubblici e Pubblica Istruzione di avviare l’iter per la realizzazione di un asilo nido comunale nel quartiere Paolo VI, il primo della città che a regime, e compatibilmente non le norme vigenti, dovrebbe operare lungo tutte le 24 ore della giornata per dare la possibilità anche ai numerosi lavoratori della “zona PIP” di usufruire di speciali servizi per i propri piccoli.

Nei prossimi giorni il tavolo tecnico comunale perfezionerà l’individuazione di area, coperture finanziarie e bandi per l’adeguamento del personale a questo importante progetto.

«I genitori che lavorano sono tra i soggetti della nostra comunità più colpiti dagli effetti della pandemia. A loro vogliamo riservare una cura ed un sostegno particolari nei loro sforzi quotidiani – queste le parole del primo cittadino ionico sul tema -. Il quartiere Paolo VI verrà presto interessato da grandi interventi di riqualificazione, ma ci stiamo occupando nell’immediato anche di azioni più piccole e di sicuro impatto per la qualità della vita dei residenti e dei lavoratori».

