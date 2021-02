Melucci: «Nuova mobilità in viale Liguria, pronto il progetto»

Riunione operativa a Palazzo di Città per discutere di alcune segnalazioni sollevate dai cittadini in tema di viabilità. Nel particolare, il presidente del Consiglio Comunale Lucio Lonoce ha portato all’attenzione del sindaco Rinaldo Melucci la problematica della rimodulazione del sistema di videosorveglianza oggi installato su viale Liguria, arteria commerciale che, come noto, a breve sarà interessata da un progetto sperimentale che ne modificherà la mobilità e alcuni servizi.

«In queste settimane, con l’assessore allo Sviluppo Economico Fabrizio Manzulli e con l’assessore alla Polizia Locale Gianni Cataldino, abbiamo ascoltato commercianti, esercenti, residenti, associazioni, consiglieri comunali – ha dichiarato il primo cittadino ionico a margine dell’incontro -, con l’obiettivo di elaborare insieme proposte che possano migliorare la vivibilità, la circolazione e l’attrattività di alcune arterie importanti della città, anche per spingere la ripartenza dei consumi in questo periodo di pandemia. Partendo da viale Liguria, presto avvieremo un progetto che terrà senz’altro conto delle criticità rilevate nei casi di vetture in doppia fila o sosta irregolare. Dopo, tenderemo ad applicare alcune soluzioni innovative ad altre zone commerciali, come via Cesare Battisti».

Correlati

Commenta l'articolo: