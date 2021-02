Un webinar sulle riunioni online del Terzo settore

Le diverse prescrizioni anti Covid-19 hanno determinato, per molti organismi e istituzioni, la necessità di organizzare riunioni in via telematica, utilizzando le diverse piattaforme online che in questi mesi sono diventate popolarissime.

Gli Enti del terzo settore stanno facendo sempre maggiore ricorso a tale modalità, anche per l’organizzazione delle loro assemblee; affinché tali riunioni siano eseguite correttamente, è necessario che avvengano nel massimo rispetto dei criteri di trasparenza e tracciabilità previsti dalla normativa e, pertanto, devono essere rispettate specifiche indicazioni su convocazione e gestione.

Di questo si occuperà il webinar “Le riunioni online degli organi sociali” che il Centro Servizi Volontariato di Taranto organizza, a favore degli Enti del terzo settore della provincia di Taranto, sulla piattaforma GoToMeeting, dalle ore 17.30 alle ore 19.00 di lunedì prossimo, 22 febbraio.

La partecipazione al webinar è gratuita, previo invio – entro venerdì 19 febbraio – della scheda di iscrizione disponibile sul sito www.csvtaranto.it; gli Enti del terzo settore iscritti riceveranno il link alla piattaforma GoToMeeting per partecipare.

Il webinar sarà tenuto da Raffaele Mozzanica, avvocato esperto in materia di legislazione sociosanitaria e sociale e diritto degli enti no profit, collaboratore dal 2001 dello Studio legale Degani di Milano specializzato in legislazione sociosanitaria e No Profit.

