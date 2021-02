Tre draghetti portaflebo per i piccoli pazienti del SS. Annunziata

Ancora un gesto di solidarietà per i piccoli pazienti del nosocomio tarantino. L’associazione “Portatori Sani di Sorrisi”, con il contributo dell’azienda Gienne Reti di Sava, ha donato tre portaflebo al reparto di Pediatria e Oncoematologia Pediatrica.

Non si ferma l’ondata di affetto e solidarietà nei confronti dei piccoli pazienti del reparto di pediatria e oncoematologia pediatrica “Nadia Toffa” del SS. Annunziata di Taranto.

Ieri mattina i colorati volontari dell’associazione “Portatori Sani di Sorrisi” hanno voluto donare al reparto diretto dal dottor Valerio Cecinati, tre draghetti portaflebo.

Babalù, questo il nome dei simpatici draghi di legno, presidio medico, realizzati in legno di betulla e verniciati con colori atossici, sono pensati per accompagnare i piccoli pazienti nel loro percorso di cura. Cavalcabili e colorati, i Babalù potranno diventare nuovi compagni di giochi per i piccoli ricoverati che potranno così diventare provetti amazzoni e cavalieri invincibili che, a cavallo del drago, potranno sognare fantastiche avventure.

Sono stati donati ai piccoli pazienti del SS. Annunziata anche coperte e berretti realizzati a mano in maglia, per scaldare anche le giornate più fredde.

La Asl Taranto ringrazia l’Associazione Portatori di Sorrisi e Gienne Reti per questo pensiero dedicato ai piccoli pazienti.

