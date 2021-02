Taxi, nuove stazioni in città

L’amministrazione Melucci ritiene il servizio taxi un tassello importante nel nuovo ecosistema della mobilità urbana.

In ragione di questo la Direzione Polizia Locale ha provveduto a colmare un vuoto emettendo apposita ordinanza per Taxi e “Ape Calessino” e iniziato la sistemazione delle stazioni taxi esistenti nonché alla creazione di nuovi stalli dedicati, in base alle richieste delle organizzazioni di categoria e delle società.

«Vogliamo garantire – fa sapere l’assessore Gianni Cataldino – le condizioni per un servizio di qualità, e siamo anche convinti che il settore dovrà in futuro andare incontro ad innovazioni profonde, tutelando al contempo imprese e lavoratori. Come amministrazione siamo pronti ad agevolare e accompagnare un processo evolutivo che è già patrimonio di un dibattito nazionale. Una modernizzazione che farà sì che i nuovi servizi di mobilità urbana potranno essere estesi a gran parte della popolazione e delle città superando i limiti attuali. Ne guadagnerà la mobilità sostenibile, lo spazio urbano, l’ambiente, l’accessibilità».

Correlati

Commenta l'articolo: