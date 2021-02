Perrini: “La Asl TA pretende penali per visite mediche prenotate e non fatte 10 anni fa. Una vera e propria vessazione”

Nota del consigliere regionale di Fratelli d’Italia Renato Perrini.

“E’ evidente che l’ordine impartito alle Asl pugliesi è quello di far cassa prima che vada tutto in prescrizione, per cui continuano a essere inviate assurde richieste di pagamento che appaiono come vere e proprie vessazioni. Nonostante abbia già denunciato diversi casi senza avere risposta dal direttore generale della Asl, Stefano Rossi, mi continuano a giungere ancora altre segnalazioni.

Nei giorni scorsi, infatti, un ex operaio in pensione dell’Arsenale militare di Taranto mi ha contattato per raccontarmi quello che è successo – una situazione nella quale presumo si ritrovino sicuramente tanti altri tarantini – e che io considero allucinante: ha ricevuto infatti una raccomandata con la quale la Asl di Taranto sollecita il pagamento di una penale per non aver disdetto una visita pneumologica prenotata per il 9 marzo 2011, circa 10 anni fa.

Adesso concedere 30 giorni di tempo per ricordarsi perché quel 9 marzo di 10 anni fa non si presentò alla visita medica prenotata è semplicemente ridicolo: tra l’altro, potrebbero essere visite aziendali prenotate direttamente dall’Arsenale per i propri dipendenti, e all’epoca non vi era il servizio di recall che ricordava l’appuntamento.

E’ quindi chiaro che siamo di fronte a una squallida operazione di cassa, indegna di una sanità pubblica che si mostra nemica – e non al servizio – dei cittadini e della comunità”.

(foto di repertorio)

