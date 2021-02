Il direttivo della pugilistica Quero Taranto

Il 2021 inizia con il rinnovo e la conferma del direttivo con le cariche sociali della pugilistica Quero-Chiloiro, la società stella d’argerto al merito sportivo CONI entrata nel cinquantunesimo anno di attività dalla fondazione storica del maestro benemerito Vincenzo Quero. Con la dedizione da sempre mostrata allo sport del pugilato come un elemento intrinseco ai valori stessi della famiglia, si conferma presidente della Quero Chilorio la moglie del maestro Vincenzo Quero, Maria Lecci, affiancata dal vicepresidente in carica per la seconda volta, Goffredo Santovito; si confermano il segretario Gianluca Mongelli, il direttore sportivo Giovanni Semeraro, il medico sociale Sergio Lubelli e i consiglieri Giuseppe Dellinoci, Francesco Galeone, Davide Vignola e Marco Dimaggio. Lo staff tecnico della Quero-Chiloiro risulta così composto: maestro benemerito Vincenzo Quero, maestri di primo livello Cataldo Quero e Salvatore Versace, tecnici di secondo livello Cosimo Quero, Cosimo Inerte, Antonio Versace e Giuseppe Magaletti, tecnici di primo livello Donato Buonfrate, Giuseppe Fico e Cosimo Battista, aspiranti tecnici Vito Potenza, Davide Ricci e Pasquale Dicuonzo.

Sempre nel mese di gennaio e in modalità online, la Pugilistica Taranto, società sorella della Quero-Chiloiro, ha composto il suo direttivo per il 2021, in cui conta ben ventisette anni di attività e una medaglia di bronzo al merito sportivo CONI. Al secondo incarico, si rinnova la nomina di presidente per Gianluca D’Ippolito, accanto a quella di vicepresidente per Francesco Carducci; inoltre, come segretario societario Francesco Gentile, direttore sportivo Cataldo Roberti e medico sociale Pierguido Conte. Lo staff tecnico della Pugilistica Taranto è comporto dal tecnico di secondo livello Cataldo Rapetti e l’aspirante tecnico Premio Capriulo.

Durante l’assemblea, vengono messi a calendario i primi appuntamenti del 2021, tra organizzazioni pugilistiche a partecipazioni ai campionati e tornei federali. Questo il programma: torneo regionale pb cup maschile e femminile schoolboy/girl, junior e youth il 5-6-7 marzo; torneo regionale esordienti maschile e femminile schoolboy/girl, junior e youth ed élite 2^serie il19-20-21 marzo; campionati regionali élite 2^serie maschile il 9-10-11 aprile; torneo nazionale Italia maschile “A. Mura” schoolboy, junior e youth (2004) il 12-13-14 marzo; torneo nazionale femminile élite 2^serie il 26-27-28 marzo. Tutte le altre competizioni saranno calendarizzate in itinere in base al procedere dell’emergenza sanitaria in corso.

